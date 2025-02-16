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Футбол

Защитник Манчестер Юнайтед высказался о травме крестов

Защитник Манчестер Юнайтед высказался о травме крестов

    • Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес высказался о своей травме и операции.

    Напомним, 27-летний аргентинец 2 февраля 2025 травмировался в матче АПЛ против "Кристалл Пелес" (0:2). Врачи забрали его на носилках. Как оказалось позже, он порвал крестообразную связку колена.

    Несколько дней тому назад защитник перенес операцию в Лондоне. Срок восстановления игрока может составлять от шести месяцев до года.

    Также Лисандро поделился комментариями в своем инстаграм аккаунте по операции:

    "Я чувствую огромную благодарность за невероятную работу и поддержку "Манчестер Юнайтед", федерации Аргентины, моей семьи, друзей, партнеров по команде и всех, кто удосужился, чтобы отправить мне сообщения с поддержкой.

    Операция прошла отлично! Теперь пора отдать все, что у меня есть, все сердце и душу процесса реабилитации", – написал Лисандро.

    www.ua-football.com

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