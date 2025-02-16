Второй подряд апсет. Барбоса победил Кэттеролла

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса

15 февраля в Манчестере (Англия) состоялся интересный вечер бокса.

В главном бою дня американский боксер в суперлегком весе Арнольд Барбоса (32-0, 11 КО) раздельным решением судей одержал неожиданную победу над англичанином Джеком Кэттероллом (30-2, 13 КО).

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Таким образом, Арнольд Барбоса получил временный титул чемпиона мира WBO и статус обязательного претендента на бой со своим соотечественником Теофимо Лопесом (21-1, 13 КО).

Напомним, в прошлом поединке Арнольд Барбоса в статусе андердога победил Хосе Рамиреса.

Арнольд Барбоса (США) – Джек Кэттеролл (Великобритания) – 115-113, 115-113, 113-115

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