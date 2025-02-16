«Шпионские» снимки с обкатки VF-25 появились в сети

О том, что команда Haas F1 сегодня работает в Сильверстоуне, проводит официальный съёмочный день, а заодно и первичную обкатку машины 2025 года, мы рассказывали. Как и о том, что пресса на автодром не допущена – тем не менее, первые «шпионские» снимки VF-25 на трассе появились в социальных сетях.

Кому-то удалось запечатлеть машину с Эстебаном Оконом за рулём, хотя фотография, сделанная с очень далёкого расстояния, качеством не отличается. Тем не менее, на ней отчётливо видно, что раскраска VF-25 несколько отличается от оформления прошлогодней машины американской команды.

Так ли она будет выглядеть на лондонской презентации 18 февраля, мы узнаем уже совсем скоро – это событие состоится во вторник и начнётся в 8 вечера по Гринвичу, когда в Москве будет уже 23:00.

Кстати, официальные студийные снимки Эстебана Окона и Оливера Бермана в новой униформе команды пресс-служба Haas F1 опубликовала именно сегодня, сопроводив их таким комментарием: «Новый год, новые лица, новый облик! Приоделись к нашему 10-му сезону в Формуле 1».

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