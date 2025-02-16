Connect with us
Футбол

Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    • Сейчас "Ювентус" находится на пятом месте в чемпионате Италии, а "Интер" идет на второй строчке. Однако победа каждой из команд может их поднять на одну позицию выше, ведь прямые конкуренты коллективов “Лацио” и “Наполи” в параллельном матче сыграли вничью.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

    • В первом круге "бьянконерри" и "неррадзури" выдали безумный матч с восемью забитыми голами. Выйдет ли у них результативная феерия и сегодня?

    Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    3.70 3.30 2.14 Узнать больше

    Чемпионат Италии, 25 тур

    16 февраля, 21:45. "Альянц Стедиум" (Турин)

    Главный арбитр: Маурицио Мариани

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляція матчу Ювентус – Інтер Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis