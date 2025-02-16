Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сейчас "Ювентус" находится на пятом месте в чемпионате Италии, а "Интер" идет на второй строчке. Однако победа каждой из команд может их поднять на одну позицию выше, ведь прямые конкуренты коллективов “Лацио” и “Наполи” в параллельном матче сыграли вничью.
В первом круге "бьянконерри" и "неррадзури" выдали безумный матч с восемью забитыми голами. Выйдет ли у них результативная феерия и сегодня?
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Чемпионат Италии, 25 тур
16 февраля, 21:45. "Альянц Стедиум" (Турин)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
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