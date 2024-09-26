“Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?”. Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы

О 19-часовой причине слабости Динамо, бессмысленных красных и крутом Проведеле

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Неудачный старт от киевского "Динамо" в Лиге Европы был частично прогнозируемым, учитывая силу соперника, но в то же время необязательным, учитывая форму "Лацио" и состав, который они выпустили на этот матч с первых минут.

Впрочем имеем вот такой, неприятный результат, который точно мог быть лучше и не полностью по игре. О том, как и почему так произошло с точки зрения команды Шовковского мы будем разбираться в других материалах, а здесь посмотрим на данное противостояние глазами итальянских журналистов. Это послематчевый обзор итальянской прессы, давайте оценим, что там написали наши коллеги с Апеннин.

Начнем с самого известного издания, а именно — La Gazzetta dello Sport. Автор отчета Стефано Чиери назвал свой материал "Диа развязали руки, а Лацио побеждает Динамо Киев за 35 минут". Это уже прекрасно описывает то, что на самом деле произошло на поле. Само выступление римской команды там описали как "великолепное": "Невероятный старт Лацио в Европе, большая и безоговорочная победа команды Барони (тренер провел свой первый матч в еврокубках)".

Что интересно, журналист отмечает, что киевляне не играли у себя дома и это сыграло свою роль, поскольку Гамбург — это не Киев: "Эта победа безусловно связана и с логистическими проблемами, с которыми приходится сталкиваться киевлянам во время матчей в Европе. Они не играют у себя дома, это также фактор, который следует учитывать и делать на это скидку. На автобусную поездку из Киева в Гамбург они потратили 19 часов".

О самом матче также все расписано детально, из ключевого там описано, насколько мощно "Лацио" начал матч и как быстрый гол от Диа облегчил задачу команде. Там снова упоминается о том, насколько трудно киевлянам добираться в Гамбург: "На медленный старт и в целом игру Динамо точно влияла долгая поездка в Гамбург, куда они ехали на автобусе, все из-за войны, которая продолжается в их стране. Но надо иметь какую-то гордость, не так ли? Какую-то реакцию мы увидели уже после того, как счет стал 3:0, дважды мог забить Ярмоленко, но хорошую реакцию продемонстрировал Проведель".

О втором тайме там написали достаточно мало, просто вспомнили красные карточки и в конце отметили: "В итоге, Лацио просто контролируемо сильнее, а Динамо проигрывает, впрочем собирает аплодисменты десятка тысяч болельщиков, которые живут в Германии и присутствуют на трибунах".

"Три гола от Лацио в ворота Динамо Киев", — это заголовок из статьи издания TuttoSport. Там назвали выступление своей команды настоящим шоу: "Шоу от бьянкочелести в Гамбурге, где римляне разгромили киевлян со счетом 3:0". В самом материале только похвала Диа и Деле-Баширу, особо об игре соперника они не отозвались, а жаль, иногда нужно вспоминать и то, кому забивали их любимые футболисты и почему именно так произошло.

"Дебют Барони в еврокубках получился идеальным: Дубль Диа и гол Деле-Баширу, три мяча от Лацио в ворота Динамо", — с таким заголовком вышло издание TuttoMercatoWeb.

В статье авторы также называют эту победу вполне заслуженной и считают, что по поводу справедливости итогового результата спорить не стоит. Также они отмечают правильный настрой "Лацио" в этом матче: "Диа забил быстрый гол и после этого можно было бы ожидать какого-то расслабления или изменения подхода, но нет, бьянкочелести полетели забивать второй, желания им было не занимать".

Относительно второго тайма там отмечают, что "Лацио" просто перестал давить на газ, от чего игра замедлилась. Да и зачем римлянам было дальше лететь в атаки, если счет уже 3:0 в их пользу. "Мало риска, прагматизм в обороне и выполненная задача еще в первом тайме, это и есть рецепт успеха главного тренера римлян".

"Проведель мешает даже потенциальному камбэку Динамо", — это из подзаголовка статьи на сайте Corriere della Sera. В самой статье авторы отмечают, насколько удачный еврокубковый дебют получился у главного наставника "Лацио": "И все это с определенной ротацией, наставник пошел на такой шаг и в итоге его команда уже громила соперника к 35-й минуте со счетом 3:0, это было великолепно".

К слову, в этом материале также встречается указание о 19-часовой поездке автобусом в Гамбург, которую пришлось сделать команде Александра Шовковского.

"Очевидно, что гордость украинцев была задета после того, как они пропустили трижды. Они полетели отыгрываться, но Проведель свел все эти старания на нет", — пишут в статье. Правда, они отмечают и минусы игры своей команды: "Единственный негативный вывод после сегодняшнего вечера: оборона Лацио выглядит слишком хрупкой, над этим нужно работать, иначе последствия могут быть катастрофическими".

Вот так увидели этот матч в Италии. Как всегда, мы можем лишь поздравить наших коллег с победой. И снова отметить, что это только начало и на этом поражении ничего не заканчивается. Команда Шовковского продолжит свой путь в турнире, а мы продолжим ее поддерживать.

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