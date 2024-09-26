Хасим Рахман назвал главную причину поражения Джошуа в бою с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Хасим Рахман (50-9-2, 41 KO) прокомментировал неожиданную досрочную победу чемпиона IBF в хевивейте Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в бою с Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Думаю, Джошуа дрался немного пассивно. Поэтому он и попал под удар.

Думаю, Энтони нужен другой тренер. Я знаю, что есть тренер, с которым он не всегда ладит, но я считаю, что Леннокс Льюис может привести его к чемпионскому титулу в супертяжелом весе. Какие бы маленькие разногласия у них ни были, они могут отбросить их в сторону и создать британскую команду мечты, которая вернется и в третий раз завоюет титул. Я думаю, что Леннокс – это тот человек, который нужен Энтони. Я знаю, что Льюис согласится.

Самое главное – это опыт. Леннокс был в той ситуации, в которой сейчас находится Энтони, и он знает, как вернуться. Каждый раз, когда Льюис оказывался в такой ситуации, он выходил победителем. Просто боксерский IQ и то, как он умеет маневрировать на ринге. Я думаю, Леннокс был бы идеальным выбором для Энтони», – сказал Рахман.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua