Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший поделился мнением о достижениях чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23–0, 14 КО):

– Какое место занимает Усик в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса в истории?

– Десятое или одиннадцатое…

– Так низко?

– Если оценивать ударную мощь, Усик не является топовым боксером. Если взять сильнейших боксеров мира, сравнить с Мухаммедом Али, у них есть мощный удар. Усик – великий боксер, но у него нет нокаутирующей мощи. Это важный фактор, чтобы претендовать на место в десятке.

Он становится сильнее с каждым поединком, может легко отправить в нокдаун соперника, но… Его никогда не считали панчером. Чем славятся супертяжи? Ударной мощью. У Усика этого нет, – подытожил Рой Джонс.

Александр Усик владеет титулами WBC, WBO и IBF в супертяжелом весе. В последнем поединке украинский боксер одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением.

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sport.ua