Не с Пакьяо или Оскаром. Мейвезер назвал самый тяжелый бой в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал самый тяжелый бой в карьере.

«Кто дал мне самый тяжелый бой? Эмануэль Огастес. Несколько лет назад он сказал, что получил ранение в голову, но он все еще жив. Это парень, с которым я долго не встречался в начале своей боксерской карьеры, а потом я встретился, и он был очень сильным соперником, дал мне сложный бой. Он был чрезвычайно сильным», – сказал Мейвезер.

Мейвезер победил Огастес в 2009 году техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности.

sport.ua