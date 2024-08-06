WEC: Team Jota в 2025-м станет заводской командой Cadillac

В 2025 году заводской командой Сadillac в чемпионате мира по гонкам на выносливость станет британская Team Jota, которая получит два гиперкара V-Series.R.

В этом сезоне Jota сотрудничает с Porsche, тогда как заводская программа американского концерна General Motors реализуется совместно с командой Chip Ganassi Racing, выступающей в WEC как Cadillac Racing, и сейчас у неё только одна машина класса LMH. Но в следующем году Jota выставит на старт чемпионата уже два спортпрототипа Cadillac.

«Компания Cadillac гордится тем, что соперничает в WEC с лучшими командами мира, среди которых и Team Jota, – заявил Джон Рот, вице-президент Global Cadillac. – Мы рады, что в следующем году начнётся сотрудничество с Jota, и это позволит объединить наш многолетний опыт выступления в гонках и наши знания, чтобы продолжить добиваться успехов на гоночных трассах и продвигать наш бренд по всему миру».

Team Jota более десяти лет выступала в WEC в категории LMP2, и её гонщики не раз становились победителями «24 часов Ле-Мана» в этом классе. Но в прошлом году команда перешла в высшую категорию гонок на выносливость, а в мае 2024-го выиграла «6 часов Спа».

«Jota всегда стремилась стать заводской командой, поэтому сейчас, объединив усилия с Cadillac, мы сможем осуществить эту мечту, – продолжил Сэм Хайнетт, руководитель и основатель Team Jota. – В течение двух сезонов мы соперничали с Cadillac, знаем, какая это быстрая машина, и считаем, что нам предоставлена большая честь выступать на технике этого бренда начиная с 2025 года».

О том, какие гонщики будут выступать за Team Jota в 2025 году, будет объявлено позже.

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