Хэмилтон: Смена команды – это всегда некоторый риск

В истории Формулы 1 было несколько чемпионов мира, которым не удалось повторить свои предыдущие успехи, когда они выступали за Ferrari – достаточно назвать Алена Проста, Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля.

Теперь всем интересно, сможет ли Льюис Хэмилтон выиграть восьмой титул вместе со Скудерией, или он тоже окажется в этом списке. Разумеется, первая неделя его сотрудничества с Ferrari не даёт представлений о том, как могут развиваться дальнейшие события, но чувствуется, что у него боевой настрой, и в Маранелло тоже царит особая атмосфера.

Итальянская команда под руководством Фредерика Вассёра за два года добилась серьёзного прогресса и в прошлом сезоне до финального Гран При Абу-Даби претендовала на победу в Кубке конструкторов, который в итоге всё-таки достался McLaren. Но Скудерия уже готова к новым свершениям, и можно не сомневаться, что Хэмилтон будет выкладываться по максимуму.

Но будет ли этого достаточно? Будущее покажет, кто окажется прав – сам семикратный чемпион мира, которого, как правило, отличает вера в себя и собственные силы, или скептики, которые считают, что в свои 40 лет он уже не в лучшей форме.

В чём не приходится сомневаться, так это в его мотивации и в том, что Ferrari пригодится его опыт, полученный за годы сотрудничества с Mercedes, и перфекционизм, характерный для его отношения к делу.

Вот как сам Льюис говорит о новой главе карьеры в интервью с новостным каналом Get Hired делового портала Linkedin:

«Никто из нас не может предсказывать будущее, поэтому, когда мы меняем работу или, как в моём случае, меняем команду, это всегда определённый риск. Но я считаю, что мы сильнее рискуем, если остаёмся там, где нам комфортно, поэтому мы всем довольны.

Можете называть это проявлением инстинкта, каким-то внутренним ощущением, но я понимал, что решение перейти в Ferrari было правильным. Это новый вызов, который мне нужен. В этой команде работает так много специалистов невероятно высокого уровня, что мне не терпится приступить к работе с ними. Я в полной мере уверен, что вместе мы сможем добиться успеха.

Каждый очередной сезон в Формуле 1 – это новая глава. Даже в те годы, когда я выигрывал гонки и чемпионаты, я понимал, что в следующем сезоне никаких гарантий не будет. Мой подход заключается в том, чтобы каждый день упорно трудиться, чтобы, вернувшись за руль, я чувствовал, что пилотирую лучше, чем в предыдущем сезоне.

Такой психологический настрой и стремление постоянно прогрессировать заставляют меня добиваться большего, чем я когда-либо мог предполагать».

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