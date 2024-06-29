Риккардо: Обидно, когда вы проигрываете совсем немного

На австрийском этапе сезона Даниэль Риккардо не смог пройти во вторую часть квалификации к спринту, хотя ему не хватило лишь нескольких сотых секунды. Юки Цунода, его напарник, пробился во вторую сессию, но у него тоже были проблемы.

Даниэль Риккардо (16-й): «На этой трассе короткий круг, и я предвидел, что могут быть трудности, но в первой попытке мой круг вообще получился ужасно плохо. После тренировки мы многое изменили в машине, хотя понятно, что когда в программу уик-энда входит спринт, сложно всё сделать правильно.

В общем, после всех внесённых изменений по ходу первой попытки я всё равно чувствовал, что мы проигрываем очень много, и в той ситуации уже мало что можно было изменить. Я вернулся в боксы, и мы всё-таки изменили те настройки, которые ещё можно было скорректировать, прежде всего угол атаки переднего крыла, и мой второй круг был определённо лучше.

Но нам ещё предстоит поработать над тонкими настройками, и хотя результаты очень плотные, мы всё-таки стараемся получить максимум информации о работе машины. В любом случае, когда вы проигрываете совсем немного, это, конечно, обидно.

Полагаю, изменения, которые мы внесли в настройки, были правильными, и продолжим эту работу уже после завтрашнего спринта, поскольку ещё есть возможность несколько улучшить баланс в целом. В общем, я стараюсь сохранять оптимистичный настрой…»

Юки Цунода (14-й): «Я не особо доволен, ведь, конечно, мой разворот на последнем секторе круга в ходе второй попытки многое испортил. Машина получила кое-какие повреждения, и это был не лучший способ пройти во вторую часть квалификации. В том числе это помешало нормально адаптироваться и найти правильный подход к пилотированию.

Жаль, конечно, но всё произошло по моей вине, и я должен взять ответственность на себя. Впрочем, надо двигаться дальше.

На тренировках я жаловался на рулевое управление, но думаю, что мы его исправили, и разворот произошёл по какой-то другой причине. Полагаю, всё началось с того, что я немного перестарался, проходя 7-й поворот и налетев на поребрик. Днище машины было повреждено уже тогда, а не во время разворота.

Из-за этого прижимная сила несколько снизилась, хотя надо будет всё проанализировать более детально, но думаю, что это была основная причина разворота».

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