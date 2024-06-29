Украинцы на турнирах ITF 29 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($25,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
13:30 | Владислав Орлов/Петр Нестеров (Украина/Болгария, 1) — Милош Кароль/Майкл Шоу (Словакия/Великобритания, 3)
($25,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
15:30 | Александра Олейникова (Украина) — Далила Спитери (Италия, 3)
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
16:00 | Анастасия Фирман/Джози Дамс (Украина/Германия) — Мари Фогт/Ева Мари Ворачек (Германия, 3)
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
12:00 | Юрий Джавакян (Украина, 2) — Павел Ющак (Польша, 8)
($15,000; Hard — Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
Анита Сагдиева/Стефани Уэбб (Украина/Австралия, 3) — Лили Файркло/Теника Макгиффин (Австралия, 2)