Davis Cup Finals. Италия второй год подряд сыграет в решающем матче

На командном турнире в Малаге состоялся второй полуфинал
Финал • Малага, Испания • 19-24 ноября • хард (зал)
ИТАЛИЯ 2-0 АВСТРАЛИЯ
Маттео Берреттини – Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5
Янник Синнер – Алекс де Минор 6:3, 6:4
Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Мэттью Эбден/Джордан Томпсон
Маттео Берреттини выиграл седьмой подряд одиночный матч в Кубке Дэвиса, в том числе четвёртый в этом году. В сентябре итальянец одержал три победы на групповом этапе финальной части.
Янник Синнер записал в свой актив восьмую победу в восьми сыгранных матчах против Алекса де Минора. В этом сезоне итальянец обыграл австралийца в финале турнира ATP 500 в Роттердаме и групповом матче на ATP Finals.
Сборная Италии в воскресенье попробует защитить прошлогодний трофей в матче против Нидерландов. В сентябре команды встречались в рамках группового этапа финальной части, где итальянцы победили со счётом 2-1.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua