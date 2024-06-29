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Футбол

«Испания не такая уж сильная команда». Джанашия — об предстоящей игре Грузии против Испании

Легенда сборной Грузии высказался касательно игры 1/8 финала Евро-2024

"Испания не такая уж сильная команда". Джанашия - об предстоящей игре Грузии против Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший игрок сборной Грузии Заза Джанашия поделился мыслями касательно соперников Грузии.

    "Для нас футболисты сборной Грузии уже герои, что смогли пробиться. Но чем больше туров пройдешь, тем лучше. Мне кажется против Испании смогут отличиться Хвича Кварацхелия, Жорж Микаутадзе, Давид Давиташвили.

    Испания не такая уж сильная команда. Грузины доказали, что мы тоже сильная сборная", — сказал Джанашия.

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    Напомним, матч Испания — Грузия пройдет 30 июня в 22:00.

    www.ua-football.com

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