Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратились к украинскому боксеру Александру Усику. Усик недавно отказался от титула IBF, а сейчас снимается в голливудском фильме «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

«Ты тратишь свое время на «Скалу Джонсона» и фильм. А мы сейчас тренируемся», – сказал Аль-Шейх.

«Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого боя. Поехали. Возвращайся к тренировкам», – отметил Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua