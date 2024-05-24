Президент IBF признался, подал ли Усик прошение о сохранении титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент IBF Дарил Пиплз подтвердил, что украинский боксер и новоиспеченный абсолютный чемпион Александр Усик (22–0, 14 КО) официально попросил организацию сохранить титул до реванша с британцем Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Усик может лишиться пояса IBF, поскольку обязательная его защита в супертяжелом весе против Филипа Хрговича (17–0, 14 KO) просрочена. 1 июня Хргович будет драться с Даниэлем Дюбуа за пояс IBF.

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Ранее Пиплз заявил, что «любой действующий чемпион может попросить об исключении из любого правила IBF».

Реванш Усика и Фьюри запланирован на октябрь 2024 года.

sport.ua