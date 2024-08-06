Кайседо – о первом сезоне в Челси: Когда я выступал за Брайтон, давление было меньше

Игрок поделился своими эмоциями
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Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо рассказал о своем первом сезоне в лондонском клубе.
"Начало было тяжелым для меня, потому что ты играешь за большой клуб. Ты всегда должен выигрывать каждый матч.
Мне было трудно, потому что когда я выступал за "Брайтон", давление было меньше. В "Челси" все иначе. Я чувствовал большое давление, из-за статуса клуба. Ты знаешь историю команды и игроков, которые выступали здесь".
Кайседо перешел в "Челси" летом 2023 года из "Брайтона" за 116 миллионов евро.
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