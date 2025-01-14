Фьюри сообщил, что будет делать после ухода из бокса. Как всегда удивляет

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Звездный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, что будет делать после завершения карьеры.

«Я собираюсь получить степень психолога. Мне очень интересно, как работает разум. И, пройдя через все, я понимаю его немного больше, чем раньше. Поэтому я хотел бы вернуться в школу и получить степень в психологии. Не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, а просто для собственных целей. Я считаю, если перестать ставить перед собой цели, то все пойдет наперекосяк. Я просто хочу ставить перед собой разные задачи – долгосрочные и краткосрочные», – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua