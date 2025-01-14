Оукс: В моей работе невозможно всё делать правильно

Оливер Оукс возглавил команду Alpine F1 прошлым летом, но в автоспорте он вовсе не новичок. Лет двадцать назад он стал чемпионом мира по картингу, после чего попал в молодёжную программу Red Bull, но это осталось главным достижением его карьеры. Хотя после этого он ещё несколько лет выступал в юниорских сериях, но без особого успеха.

Затем в 2011 году он организовал собственную картинговую команду Team Oakes Racing, за которую в своё время выступал и российский гонщик Никита Мазепин. В 2015-м Оукс стал совладельцем Hitech Racing, которая и по сей день участвует в молодёжных сериях Ф3 и Ф2. В том числе за рулём её машин Никита гонялся и в этих чемпионатах, но это уже другая история.

А в августе 2024-го 37-летний Оливер Оукс стал руководителем Alpine F1 и в интервью американскому онлайн-изданию The Manual рассказал о том, как изменилась его жизнь после этого назначения.

Оливер Оукс: «Да, полагаю, определённые перемены произошли. Впрочем, всё-таки во времена работы с моей командой Hitech я тоже постоянно отсутствовал дома, поэтому моя жена относится к этому с пониманием.

Полагаю, главные изменения связаны с тем, что в этой работе свои отличия, например, я меньше времени провожу в гараже, общаясь с инженерами, чем в моих молодёжных командах, а намного больше занимаюсь стратегическими проблемами более высокого уровня, хотя, возможно, это не так интересно.

Но в любом случае ты испытываешь воодушевление, ведь все, кто следит за современной Формулой 1, знают, сколь велика здесь конкуренция, и возглавлять команду, которая участвует в таком чемпионате – это же классно! Но это также большая ответственность, которую я чувствую каждый день.

Решения, которые я принимаю, отражаются на сотнях наших сотрудников (в Alpine их больше 900), а кроме того, мы на виду у всего мира, понимаете? Приятно, когда удаётся добиться успеха, но при этом ты очень быстро можешь быть свергнутым с пьедестала, так что у этой работы есть и обратная сторона.

Но, пожалуй, в конечном итоге главное в том, что я реализовал то, к чему стремился. Пожалуй, ещё до того, как я принял предложение возглавить Alpine F1, я понимал, что меня ждут и болезненные моменты, но к этому тоже надо привыкнуть, так что я сознательно сделал свой выбор.

В нашей команде есть Флавио Бриаторе, а в его карьере уже было два периода, когда он возглавлял эту команду. С ним интересно работать, у нас идёт постоянный обмен идеями, но я должен сам освоиться в этой должности. Какие-то задачи удаётся решать, потому что чем-то подобным мне уже приходилось заниматься, хотя и на другом уровне, но есть вещи, которым можно научиться только через собственные ошибки. И уже потом ты делаешь необходимые выводы, чтобы в следующий раз их избежать.

Я понимаю, что в моей работе невозможно всё всегда делать правильно, и к этому тоже надо привыкнуть. Это длительный процесс, в ходе которого ты постепенно добиваешься доверия всех сотрудников команды. Я повторяюсь, но ещё раз подчеркну: в этой работе надо уметь быть скромным и честным.

Полагаю, начало минувшего сезона было неудачным, да и вообще два последних года складывались для Alpine не лучшим образом, поэтому очень приятно видеть позитивные перемены, которые происходят в команде. Мне это доставляет удовольствие, ведь получается, что ты посеял какие-то семена и теперь видишь первые всходы. Здорово, если тебе удаётся помочь команде развиваться в нужном направлении.

А ещё для британских команд характерна такая черта: здесь постоянно подшучивают друг над другом. И мы любим гонки ещё и поэтому! Это тоже весело, и я люблю свою работу в том числе по этой причине, потому что команда чем-то похожа на семью, где ты постоянно споришь с братьями, но зато и веселитесь вы тоже вместе…»

Источник