АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1 Снова лесники остановили команду Слота

Хозяева выгрызли ничью

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Английская Премьер-лига, 21 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Что в этом матче должно было стать сенсацией? Учитывая текущее расположение команд в турнирной таблице, любой результат не был бы сюрпризом. А еще если вспомнить итог очного матча между соперниками в первом круге (на "Энфилде" победил "Ноттингем"), тем более.

Однако быстрый гол стал удивлением как для болельщиков, так и для самого "Ливерпуля". Хозяева забили в дебютной атаке встречи. Все решила выигранная "лесниками" борьба в центре поля, развившая резкую атаку. Эланга ее разогнал, а Вуд, избежав офсайда, завершил. 13 гол 33-летнего нападающего в текущем розыгрыше АПЛ. Это 43,3% от общего количества чётких ударов всей команды.

Громкий стадион гнал хозяев и дальше вперед. Этим вдохновился центрбек Мурилло и чуть не уложил шедевр с дальней дистанции. Рядом с девяткой пролетел мяч. А дальше "Ноттингем" успокоился и играл по счету, что немного омрачило соперническое настроение игры.

"Ливерпуль" больше атаковал. Но это не значит, что качественнее. До перерыва гости контролировали игру, мяч, а хозяева делали это с соперником. Ведь хоть и в первом тайме мерсисайдцы девять раз пробили по воротам, ни разу не ударили в створ. Опасности от подопечных Слота тоже не было.

Сама по себе ситуация во втором тайме тоже не изменилась. Все пришло только после решения Слота выпустить из скамейки запасных Цимикаса и Жоту. Прошло около 30 секунд, и этот дуэт оформил гол. Первый подал во вратарскую, а второй оказался в правильное время в правильном месте и головой переправил мяч в ворота. Очень неловко в этом моменте сыграли что голкипер, что Вуд из Мурилло.

Но впоследствии Селс не раз исправился. Практически сразу потянул опасный удар Жоты, на 77 минуте снова выиграл дуэль у португальца. Второй момент особенно жаркий. Диогу бил с границы вратарского вплотную – голкипер отбил ногой.

В конце встречи было нашествие. Мощно под перекладину бил Салах – Селс спас. Впоследствии голкипера подстраховал Айну, который вынес из ленты удар того же Мохаммеда. А на 90+2 минуте красиво Селс потянул сильний удар от Гакпо.

Выстоял "Ноттингем", хотя и пытался не играть чисто в "автобус". Во второй раз подряд отобрал очки у "Ливерпуля", однако впервые за восемь матчей не победил. А вот у мерсисайдцев за последние четыре игры только победа над “Аккрингтоном” из четвертого дивизиона. Слот поймал первый настоящий кризис в Англии?

Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:1

Голы: Вуд 8 – Диогу Жота 66

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Уильямс (Морено 90) – Йейтс (Домингес 76), Андерсон – Эланга, Гиббс-Уайт (Морату 90), Хадсон-Одой (Жота Силва 84) – Вуд (Авонии 90)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Конате (Диогу Жота 66), ван Дейк, Робертсон (Цимикас 65) – Гравенберх, Макаллистер – Салах, Собослай, Гакпо – Л. Диас (К. Джонс 75)

Предупреждения: Гиббс-Уайт 42, Йейтс 53 – Л. Диас 70

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