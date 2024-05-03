Следить
Футбол

Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время

«Россоблу» еще должны поработать для обеспечивания места в Лиге Чемпионов

Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Серия А. 35-й тур

    Турин. "Олимпико Гранде Торино"

    "Торино" — "Болонья" 0:0

    "Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Буонджорно, Мазина, Белланова (Лазаро 86), Риччи, Илич, Родригес, Влашич (Линетти 28), Сапата, Санабрия (Пеллегри 78)

    "Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Эль Аззузи 82), Фаббиан (Моро 59), Салемакерс (Одгор 69), Зиркзее (Кастро 82), Ндой (Орсолини 69)

    Предупреждения: Войвода 8, Родригес 50 — Фаббиан 13, Эбишер 52

    Главный арбитр: Симоне Соцца

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis