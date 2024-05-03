Серия А. Слишком много 0:0 у Торино и Болоньи в последнее время

«Россоблу» еще должны поработать для обеспечивания места в Лиге Чемпионов
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Серия А. 35-й тур
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" — "Болонья" 0:0
"Торино": Милинкович-Савич, Войвода, Буонджорно, Мазина, Белланова (Лазаро 86), Риччи, Илич, Родригес, Влашич (Линетти 28), Сапата, Санабрия (Пеллегри 78)
"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Калафиори, В. Кристиансен, Фройлер, Эбишер (Эль Аззузи 82), Фаббиан (Моро 59), Салемакерс (Одгор 69), Зиркзее (Кастро 82), Ндой (Орсолини 69)
Предупреждения: Войвода 8, Родригес 50 — Фаббиан 13, Эбишер 52
Главный арбитр: Симоне Соцца