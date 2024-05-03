Украинец Шульга перешел из Вирджинии Рэмс в Вилланову Уайлдкэтс

Максим присоединился к трехкратному чемпиону NCAA и летом намерен выйти на драфт НБА

Молодой украинский защитник Максим Шульга сменил команду в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), перейдя из Вирджинии Рэмс в Вилланову Уайлдкэтс.

В минувшем сезоне 21-летний украинец провел 37 матчей за Вирджинию. Украинец в среднем набирал 14 очков, делал 4,6 подборов и 3,6 передач за игру.

В 2023 году Шульга говорил о желании выйти на драфт в новом сезоне. При этом, игрок молодежной сборной Украины был готов к варианту уехать выступать в Европе. Недавно Максим подтвердил, что точно выйдет летом на драфт НБА.

Вилланова Уайлдкэтс — трехкратный победитель NCAA, дважды становившийся чемпионом за последние восемь лет (2016, 2018).

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