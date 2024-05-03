Лопота (W50). Снигур за два часа победила «нейтральную» соперницу и третий раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF

Украинская теннисистка будет бороться за чемпионский титул на турнире ITF W50 в Грузии

В полуфинальном поединке Дарья Снигур (№125 WTA), посеянная под первым номером, за два часа победила «нейтральную» Анастасию Золотареву (№663 WTA) — 7:6(2), 7:6(3). Украинка допустила шесть двойных ошибок, проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала столько же брейков.

В финале турнира в Лопоте Снигур встретится с еще одной «нейтральной» теннисисткой Кирой Павловой (№461 WTA), которая посеяна под седьмым номером.

Дарья Снигур третий раз в сезоне сыграет в финале турнира ITF — в марте она стала призером на турнире ITF W75 в Ржичанах, а в прошлом месяце выиграла титул на соревнованиях ITF W50 в Кальви. Всего в карьере 22-летней украинской теннисистки это будет 15-й финал на уровне ITF, в котором она будет бороться за свой 10-й титул.

btu.org.ua