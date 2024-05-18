Рим. Ярри в трех сетах победил Пола и впервые в карьере сыграет в финале «Мастерса»

На турнире ATP Masters 1000 в Италии состоялся второй полуфинальный матч

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Николас Ярри (Чили, 21) — Томми Пол (США, 14) 6:3, 6:7(3), 6:3

Николас Ярри четвертый раз сыграл против Томми Пола и второй раз его обыграл. Чилийский теннисист лидировал 4:2 во втором сете, но упустил свое преимущество, единственный раз за матч проиграв свою подачу. Поединок продолжался почти три часа.

28-летний Николас Ярри стал третьим теннисистом из Чили, кому удалось дойти до финала на «Мастерсе» в Риме, после Марсело Риоса (1997-98) и Фернандо Гонсалеса (2007). Всего для чилийца это будет седьмой финал на уровне АТР-тура (все на грунте) и первый на турнире выше категории АТР 250. Ярри будет бороться за свой четвертый титул.

24-я ракетка мира Ярри — самый низкорейтинговый участник финального матча в Риме, после швейцарца Стэна Вавринки (№24 АТР), который в 2008 году уступил в решающем поединке Новаку Джоковичу.

В финале соперником Ярри станет немец Александр Зверев. Теннисисты встречались друг с другом уже шесть раз и четыре победы одержал представитель Германии.

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