Нико Хюлкенберг: Сегодня было очень ветрено

В пятницу в Haas F1 работали с тремя гонщиками – в первой сессии Кевина Магнуссена временно заменил Оливер Берман…

Оливер Берман (15-й в первой сессии): «Я очень доволен своей работой в первой тренировке. Сессия получилась короче из-за красных флагов, но я освоился с машиной. В этот уик-энд я проехал по трассе за рулём Формулы 2 и Формулы 1, что позволило мне выйти на новый уровень.

Вся работа, которую мы проводим за кулисами, приносит плоды, я уже на первых кругах чувствовал себя очень комфортно. Длинные серии кругов тоже прошли хорошо, я почувствовал очевидный прогресс машины по сравнению с прошлым годом».

Нико Хюлкенберг (9-й): «Утром мы немного поработали с аэродинамическими датчиками, чтобы собрать данные для сравнения оценки эффективности нашей машины. Во второй сессии мы вернулись к обычной программе, и всё прошло нормально.

Сегодня было очень ветрено, что сказывалось на сцеплении машины с асфальтом и осложняло пилотирование. Но мне нравится выступать на этой трассе. Ощущения отличные!»

Кевин Магнуссен (17-й): «Имола – отличная трасса для пилотирования, хоть и непростая. Результаты плотные, особенно в средней группе. Я уступил Red Bull всего три-четыре десятых, а оказался 17-м.

С каждым кругом удаётся улучшить результат, как на уличных трассах, хотя она стационарная. Трасса грубая и сырая, что мне очень нравится».

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