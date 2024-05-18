Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу в мире бокса. Будет определен абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
В 12-раундовом поединке встретятся украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию боя (в украинской версии сайта)
Усик обладает титулами WBA, WBO и IBF (а также второстепенным IBO), а Фьюри держит у себя пояс WBC.
Бой был запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, но затем перенесен из-за рассечения у Фьюри.
37-летний Александр Усик во Вроцлаве в августе 2023 года нокаутировал в 9-м раунде британца Даниеля Дюбуа.
35-летний Тайсон Фьюри неубедительно выходил на ринг в октябре 2023 года, когда с большим трудом победил камерунского экс-бойца UFC Франсиса Нганну.
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолют
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Текстовая трансляция боя за абсолют
Начало главного поединка ожидается примерно около 01:00 ночи киевскому времени.
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO. Следите за поединком на Sport.ua.
Файткард шоу бокса в Эр-Рияде
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Голосов 139 🥊 Спрогнозируйте, как завершится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который пройдет вечером 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде
Досрочная победа Усика
17 голосов 12.23 %
Победа Усика по очкам
94 голоса 67.63 %
Ничья
7 голосов 5.04 %
Победа Фьюри по очкам
13 голосов 9.35 %
Досрочная победа Фьюри
8 голосов 5.76 %
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