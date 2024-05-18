Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большое шоу в мире бокса. Будет определен абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

В 12-раундовом поединке встретятся украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию боя (в украинской версии сайта)

Усик обладает титулами WBA, WBO и IBF (а также второстепенным IBO), а Фьюри держит у себя пояс WBC.

Бой был запланирован на 17 февраля в Саудовской Аравии, но затем перенесен из-за рассечения у Фьюри.

37-летний Александр Усик во Вроцлаве в августе 2023 года нокаутировал в 9-м раунде британца Даниеля Дюбуа.

35-летний Тайсон Фьюри неубедительно выходил на ринг в октябре 2023 года, когда с большим трудом победил камерунского экс-бойца UFC Франсиса Нганну.

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолют

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Текстовая трансляция боя за абсолют

Начало главного поединка ожидается примерно около 01:00 ночи киевскому времени.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO. Следите за поединком на Sport.ua.

Файткард шоу бокса в Эр-Рияде

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Голосов 139 🥊 Спрогнозируйте, как завершится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который пройдет вечером 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде

Досрочная победа Усика

17 голосов 12.23 %

Победа Усика по очкам

94 голоса 67.63 %

Ничья

7 голосов 5.04 %

Победа Фьюри по очкам

13 голосов 9.35 %

Досрочная победа Фьюри

8 голосов 5.76 %

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