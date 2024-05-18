Индиана дома обыграла Нью-Йорк и сравняла счет в серии плей-офф НБА

Победитель противостояния определится в седьмой встрече 19 мая

Индиана дома обыграла Нью-Йорк в шестом матче полуфинала Восточной конференции НБА — 116:103. Пэйсерс сравняли счет в серии — 3:3.

Первая четверть прошла в равной борьбе, после чего хозяева стали набирать преимущество. Индиана постепенно довела перевес до +20 очков, далее уверенно доведя матч до победы. Отметим, что Пэйсерс выиграли все шесть домашних встреч в двух раундах плей-офф против Милуоки и Никс.

Лучшим в составе хозяев стал Паскаль Сиакам, набравший 25 очков, 7 подборов и 5 передач. В составе Никс 31 очко и 5 передач добыл Джейлен Брансон.

Финалист Восточной конференции определится в седьмом поединке серии. Матч в Нью-Йорке состоится 19 мая.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция, полуфинал

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 116:103 (29:30, 32:21, 27:24, 28:28)

Счет в серии — 3:3

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