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Футбол

Келвин Филлипс вернется в Ман Сити из Вест Хэма, но горожане не рассчитывают на него

Клуб будет искать новую возможность для опорного полузащитника

Келвин Филлипс вернется в Ман Сити из Вест Хэма, но горожане не рассчитывают на него

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английский хавбек Келвин Филлипс вернется с аренды в “Вест Хэме” в “Манчестер Сити” после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

    Однако "горожане" не рассчитывают на полузащитника. У клуба другие планы на свой центр поля на сезон 2024/2025 гг.

    "Ман Сити" планирует активно работать над поиском нового решения для игрока в следующем сезоне.

    Филлипс перешел из "Лидса" в "Манчестер Сити" в июле 2022 года за 49 миллионов евро. За 1,5 сезона он провел 31 матч за "горожан", записав в свой актив один гол.

    В январе этого года полузащитник присоединился к "Вест Хэму" на правах аренды. На его счету 319 минут в 10 матчах за "молотобойцев".

    www.ua-football.com

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