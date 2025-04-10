Арсенал заинтересован в трансфере звезды Милана 

Как сообщает издание Fichajes, "Арсенал" обратил внимание на Рафаэля Леау как на одного из приоритетных кандидатов для усиления атаки перед следующим сезоном.

Португальский нападающий "Милана", вокруг будущего которого продолжаются споры, рассматривается как звездное подписание, которое "канониры" хотят осуществить, чтобы сделать решающий шаг в рамках своего амбициозного проекта под руководством Микеля Артеты.

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Однако трансфер будет непростым. "Милан" не собирается легко с ним расставаться. Несмотря на это, "Арсенал" не исключает возможности сделать шаг навстречу сделке, если сможет освободить зарплатную ведомость и получить прибыль от стратегических продаж. Интерес к Леау продиктован потребностью добавить взрывчатости и креатива на флангах.

Добавим, что в этом сезоне на счету Леау 10 голов и 9 ассистов в 43 матчах за "Милан" во всех турнирах.

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