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Футбол

Примера. Атлетик — Барселона 0:0. Эль Класико не удалось

Уставшие баски, травмированные каталонцы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

    • "Барселона" и "Атлетик" раскатали скучные нули в матче, где ожидали совсем другого футбола.

    Видимо, после четверговой победы над "Атлетико" баски были слишком уставшими, чтобы навязывать "Барсе" свой футбол. Вместо этого они сконцентрировались на защите и на перерыв ушли с xG 0,04.

    Каталонцы, в свою очередь, создали два момента в первом тайме, но Кристенсен пробил выше, а удар Канселу с линии ворот вынес Йерай.

    Почему так мало? Травмы. По ходу первого тайма "Барса" потеряла двух ключевых хавбеков Педри и Френки де Йонга. Как показалось, у обоих рецидивы, а это значит, что они пропустят много. И это при том, что в лазарете и так Гави, Ферран и Бальде.

    Без всех их уже во втором тайме с уставшим "Атлетиком" у "Барсы" возникли проблемы. Мало того, что сами каталонцы перестали создавать моменты, так еще и контроль мяча захромал, баски начали поджимать. Были у хозяев неплохие атаки в конце — и Беренгер пробивал, и Иньяки был близок. Опять же, могло быть куда больше, но усталость брала свое.

    Кажется, что финальный свисток принес тем и другим облегчение. В таблице "Барса" после него осталась 3-й с 58 очками. У "Атлетика" — 5-е место и 50 баллов.

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    "Атлетик" — "Барселона" — 0:0

    "Атлетик": Симон — Прадос (де Маркос, 80), Йерай, Паредес, де Альбенис — Дани Гарсия, Весга (де Галларета, 63) — Уильямс (Аду, 76), Унаи Гомес (Сансет, 63), Беренгер — Гурусета (Вильялибре, 76)

    "Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Ромеу, 76), Араухо, Канселу — Гюндоган, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), де Йонг (Фермин Лопес, 26) — Рафинья (Жоау Феликс, 76), Левандовский, Педри (Ямаль, 45)

    Предупреждения: Дани Гарсия, 52, де Альбенис, 65, Беренгер, 86 — Араухо, 32, Кристенсен, 62, Кунде, 88

    www.ua-football.com

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