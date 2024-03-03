Майк ТАЙСОН: «Канело – позор для бокса и для Мексики»

Boxing News. Майк Тайсон / Сауль Альварес

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон осудил Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) за отказ от боя с Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 KO).

«Я не могу поверить в то, что только что услышал. Канело отказался от 60 миллионов долларов за бой с Бенавидесом, который является потрясающим бойцом, молодым, сильным, голодным и с мексиканской гордостью. Что не так с Канело? Он боится проиграть? Разве он не хочет дать фанатам бой, который они хотят увидеть?

Неужели вы не уважаете наследие великих мексиканских чемпионов, которые встречались с лучшими, невзирая на деньги? Это позор для бокса и для Мексики. На его месте я бы согласился на бой с Бенавидесом и показал бы всему миру, что он лучший. Но, похоже, у Альвареса не хватает смелости сделать это. Это позор, потому что у него много таланта, но ему не хватает смелости», – сказал Тайсон.

Отметим, что Бенавидес проведет бой с Александром Гвоздиком.

sport.ua