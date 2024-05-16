ВИДЕО. Беринчик и Наваррете провели первую дуэль взглядов

Скриншот. YouTube Top Rank

В Сан-Диего (США) состоялась пресс-конференция, которая посвящена ивенту от промоушена Top Rank Boxing.

Украинский боксер легкого веса 36-летний Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и 29-летний Эммануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО) провели первую битву взглядов накануне поединка.

Боксеры повели себя адекватно, пожав друг другу руки. Они разыграют вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Наваррете поднялся в легкий вес, воспользовавшись статусом суперчемпиона WBO. Единственное поражение в карьере он потерпел ещё в 2012 году, когда только начинал свой путь в профессионалах.

sport.ua