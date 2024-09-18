Усик и Фьюри впервые встретятся после боя в мае. Это будет раньше реванша

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится мегафайт – на ринг выйдут британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

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По информации известного боксерского инсайдера Майкла Бенсона, этот бой посетят чемпион мира по версиям WBA, WBA, WBO и IBO Александр Усик и его будущий соперник – британец Тайсон Фьюри.

Оба боксера будут присутствовать в рингсайде вечера бокса на Уэмбли. Это будет первая встреча Усика и Фьюри после боя за титул абсолютного чемпиона мира, который состоялся 18 мая 2024 года и завершился победой Усика раздельным решением судей.

Реванш Усик – Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

sport.ua