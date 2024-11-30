Де Ла Хойя назвал боксера, который бы уничтожил Флойда Мейвезера

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя назвал своего самого тяжелого соперника. Оскар выделил Мэнни Пакьяо, которому проиграл в 2008 году.
«Мой лучший соперник? Это Мэнни Пакьяо, а не Флойд Мейвезер. Если бы они дрались в своих праймовых версиях, то бой бы сложился совершенно по-другому. Мэнни легко бы победил Флойда», – сказал Оскар Де Ла Хойя.
В 2015 году 38-летний Мейвезер победил 36-летнего Пакьяо единогласным решением судей.
Ранее Оскар Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы доминировал в любую эпоху.