Гасли: Я жду напряжённую борьбу с Haas и RB в спринте

После квалификации к спринту Гран При Катара гонщики Alpine испытывали противоположные эмоции. Пьер Гасли вышел в финал и опередил соперников из Haas и RB, с которыми команда ведёт борьбу за шестое место в Кубке конструкторов.

Его напарник Эстебан Окон не смог собрать быстрый круг и не вышел во вторую часть, показав восемнадцатое время.

Пьер Гасли (8-й): «Я рад восьмому месту в квалификации к спринту. Первая четвёрка команд была очень быстрой, поэтому восьмое место было нашим максимумом на сегодня. Мы впереди Haas и RB, с которыми ведём борьбу в Кубке конструкторов.

Тренировка прошла хорошо, и я чувствовал себя комфортно за рулём в таких условиях. Однако в квалификации к спринту было не так комфортно, и мне пришлось потрудиться, чтобы проехать хорошие круги в первой и второй сессиях.

В спринте очки заработает первая восьмёрка, так что мы в борьбе. Отрывы в Кубке конструкторов минимальные, поэтому я жду напряжённую борьбу с Haas и RB в спринте. Мы должны заработать очки, и сделаем для этого всё, что в наших силах».

Эстебан Окон (18-й): «Сложный вечер – мне не удалось собрать круг, чтобы квалифицироваться выше в спринте. Вместе с командой нужно продолжать работать, чтобы добиться от машины большей скорости и разобраться с некоторыми вещами.

Мы постараемся использовать любую возможность в завтрашнем спринте, поскольку в такой скоротечной гонке произойти может всё, что угодно.

В квалификации будет ещё одна возможность, поэтому я надеюсь, что ночью мы найдём решение, которое позволит прибавить».

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