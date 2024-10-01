Роб Маршалл: Комплексные обновления работают лучше

Главный конструктор McLaren Роб Маршалл о том, почему на его машинах новинки порой работают более эффективно, чем у соперников…

Роб Маршалл: «Обычно команды на каждый этап привозят небольшие обновления, как мы с балочным антикрылом в Сингапуре. Но иногда стоит подождать, пока не будут готовы все новые детали, которые вы планировали в данный момент.

Зачастую отдельные новинки недостаточно хорошо сочетаются друг с другом, а при комплексном обновлении вы знаете, что это сочетание деталей было разработано как одно решение, что они вместе теcтировались в аэродинамической трубе и на компьютерах CFD.

С комплексным обновлением, вы можете быть уверены, что эти детали хорошо работает вместе, в то время как при постепенном подходе вы можете обновить одну часть, а в работе с другой обнаружить, что из-за особенностей работы первой новинки нужно корректировать все последующие».

Источник