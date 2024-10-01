Днепр сыграет стартовые матчи Суперлиги FAVBET не в Запорожье, а дома

Такова была просьба чемпионов Украины в связи с их занятостью в групповом раунде Кубка Европы ФИБА

Внесены очередные изменения в расписание стартового бабла Суперлиги FAVBET-2024/25. Чемпион Украины Днепр свои два матча — против Кривбасса и Черкасских Мавп проведет не в Запорожье, а дома, в Днепре. Поединки пройдут в конце нынешней недели, 5 и 6 октября.

С данной просьбой клуб обратился в Федерацию баскетбола Украины, в связи со своим участием в групповом раунде Кубка Европы ФИФА, и прошение это было оперативно удовлетворено.

Таким образом, с учетом актуальной информации, Суперлига FAVBET-2024/25 стартует 3 октября двумя матчами в Киеве (Прикарпатье-Говерла — Ровно-ОШВСМ и Киев-Баскет — Старый Луцк) На следующий день в рамках столичного бабла будут сыграны еще два поединка.

5 и 6 октября Днепр, как уже было сказано, сыграет свои матчи в Днепре, на площадке СК Шинник. Еще два поединка пройдут в Запорожье.

Как сегодня стало известно, поединки нового чемпионата будет проходить почти во всех городах, клубы которых представлены в элитном дивизионе, кроме Кривого Рога. При этом в Запорожье по соображениям безопасности матчи будут проводиться без зрителей.

Днепр стал победителем Суперлиги FAVBET 2023/24, в финале обыграв БК Ровно. Днепряне оформили золотой дубль, ранее победив и в Кубке Украины.

На днях Днепр узнал своих соперников по групповому раунду Кубка Европы ФИБА. Ими стали Анвил (Польша), Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия). Начнут выступления днепряне матчем в Польше 9 октября. Домашние поединки Днепр планирует играть в латвийской Елгаве.

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