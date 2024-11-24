Сан-Антонио победил Голден Стэйт, Денвер обыграл Лейкерс в НБА

Юта без украинца Святослава Михайлюка победила Никс
В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли матчи очередного игрового дня.
Сан-Антонио дома одержал победу над Голден Стэйт — 104:94. Денвер на выезде уверенно победил Лейкерс — 127:102. Юта без украинца Святослава Михайлюка обыграла Никс — 121:106.
Юта Джаз — Нью-Йорк Никс — 121:106 (28:28, 38:23, 21:27, 34:28)
Орландо Мэджик — Детройт Пистонз — 111:100 (33:21, 23:32, 32:26, 23:21)
Милуоки Бакс — Шарлотт Хорнетс — 125:119 (28:28, 31:23, 37:34, 29:34)
Хьюстон Рокетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 98:104 (21:26, 29:26, 21:21, 27:31)
Чикаго Буллз — Мемфис Гризлис — 131:142 (22:30, 38:34, 38:45, 33:33)
Сан-Антонио Сперс — Голден Стэйт Уорриорс — 104:94 (17:29, 21:21, 33:31, 33:13)
Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс — 102:127 (27:31, 36:26, 15:37, 24:33)