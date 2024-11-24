Экс-седьмая ракетка мира вышла замуж за теннисиста

Мэдисон Кис и Бьорн Фратанджело сыграли свадьбу



Американские теннисисты начали встречаться в 2017 году, а в марте прошлого года они обручились.

Напомним, что Кис поднималась на седьмое место мирового рейтинга в 2016 году, а в следующем сезоне дошла до финала на US Open. Лучшим показателем Фратанджело является 99-е место рейтинга. С прошлого года американец не выступает в Туре.

На церемонию бракосочетания также присутствовали подруги Мэдисон Кис по сборной США – Джессика Пегула, Дезире Кравчик, Дженнифер Брэйди, Слоан Стивенс и Тэйлор Таунсенд.





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Фото: Instagram.

btu.org.ua