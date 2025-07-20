Бостад. Де Йонг проведет дебютный финал в Туре против Дардери

Результаты полуфиналов на турнире ATP 250 в Швеции
Бостад, Швеция • 14-20 июля • грунт • €622,850
Действующий чемпион: Нуну Боржеш (Португалия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Лучано Дардери (Италия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) 6:2, 3:6, 7:6(3)
Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Камило Уго Карабелли (Аргентина, 5) 6:3, 7:6(3)
Лучано Дардери сравнял счет в противостояниях с Франсиско Серундоло (2-2), которому проигрывал в этом году в Буэнос-Айресе и Ри-де-Жанейро. Итальянец третий раз сыграет в финале турнира ATP и попробует выиграть третий трофей.
Йеспер де Йонг впервые вышел в финал соревнований на уровне Тура. Ранее его лучшим результатом был полуфинал в Монпелье в этом сезоне.
Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram