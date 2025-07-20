Леклер: Я потерял контроль над машиной на поребрике

Шарль Леклер разбил машину во второй тренировке Гран При Венгрии, потеряв контроль над SF-24 на поребрике на выходе из четвёртого поворота. Гонщик Ferrari уверяет, что техника получила не слишком серьёзные повреждения.

Его напарник Карлос Сайнс проехал 23 круга и на шинах Soft показал третье время сессии.

Шарль Леклер (18-й): «Машина достаточно хороша, поэтому день складывался более стабильно по сравнению с предыдущими уик-эндами.

Я немного широко зашёл в четвёртый поворот и потерял контроль над машиной на поребрике. К счастью, повреждения оказались не слишком большими, но достаточными, чтобы моя тренировка на этом закончилась.

В третьей тренировке я сосредоточусь на том, чтобы проехать дистанцию, которую не успел проехать в пятницу».

Карлос Сайнс (3-й): «В целом, позитивный день, что важно в Венгрии, поскольку это очень сложная трасса для настройки машины. Учитывая жару, было важно увидеть, как все три состава резины реагируют на экстремальную температуру трассы. Мы собрали полезную информацию.

Судя по всему, в этот уик-энд мы находимся в лучшей форме, однако это только пятница. Посмотрим, где мы окажемся завтра».

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