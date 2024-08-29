Хэмилтон: Я давно говорю, команде надо выбрать Антонелли

Льюис Хэмилтон подчеркнул, что в этом году, приехав в Монцу, он испытывает несколько иные эмоции, ведь всего через несколько месяцев он примерит униформу Ferrari. Разумеется, перед началом итальянского гоночного уик-энда его спросили, чувствует ли он, что тифози уже относятся к нему не так, как раньше.

«Врать не буду, впечатления немного другие, это однозначно, – признал семикратный чемпион мира. – Я хочу сказать, когда сюда приезжаешь, то всегда испытываешь особые переживания. К тому же сегодня замечательная погода, и я вижу, какие большие изменения произведены на трассе. Но для Италии всегда было характерно невероятно страстное выражение эмоций, и это чувствуется во всей итальянской культуре, а в отношении к автоспорту – особенно.

Всегда очень радостно видеть, как болельщики отмечают окончание гоночного уик-энда, и это их воодушевление, которое чувствуется во время Гран При, мало с чем может сравниться.

Минувший уик-энд нас многому научил, поэтому перед этапом в Монце мы надеемся, что здесь пилотировать W15 будет приятнее. Но другие команды готовили к этому уик-энду технические новинки, и надо ожидать, что на этой трассе Ferrari будут очень быстры. Также ожидаем, что гонщики McLaren покажут отличную скорость – тем более, если вспомнить, какое преимущество было у Ландо Норриса в предыдущей гонке.

Остаётся надеяться, что мы тоже будем примерно на этом уровне».

Также Льюиса спросили, что он думает о юном Кими Антонелли, которому исполнилось 18 лет всего несколько дней назад. Гонщик молодёжной программы Mercedes дебютирует в Формуле 1 в рамках гоночного уик-энда в первой завтрашней тренировке и будет пилотировать машину Джорджа Расселла.

«Я давно говорю, что команде стоит выбрать именно его, чтобы продолжить движение вперёд, – ответил Хэмилтон. – Время покажет, как всё сложится, какое решение будет принято, но я считаю, что он один из самых талантливых молодых гонщиков.

Да, ему всего 18, но я думаю, что его ждёт большое будущее. Буду с интересом следить за его прогрессом, хотя я на него обратил внимание раньше многих – думаю, ещё в 2018 году, когда он был одним из мальчишек, выходивших на стартовое поле перед гонкой! И я тогда пожал ему руку – хотя понятно, что это напоминает мне о моём возрасте. (смеётся)

Разумеется, я буду рад проследить за профессиональным ростом Кими и развитием его карьеры на пути к Формуле 1».

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