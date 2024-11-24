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Футбол

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Арне Слот должен закрепляться на первой строчке

Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Лучшая команда Англии на старте этого сезона уже выдержала много испытаний и выезд на "Сент-Мерис" точно не выглядит как очень сложное задание для мерсисайдцев.

    Арне Слот с удовольствием смотрит на турнирную таблицу и его команда сделает все возможное, чтобы перед следующим туром отрыв между ними и вторым местом увеличился.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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    • Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 12-й тур.

    24 ноября. 16:00. Саутгемптон. "Сент-Мерис"

    Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Саутгемптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Саутгемптон” — “Ливерпуль” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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