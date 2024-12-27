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Футбол

Роналду стал лучшим футболистом Ближнего Востока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

27 декабря состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards

Роналду стал лучшим футболистом Ближнего Востока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду вновь подтвердил свой статус лучшего игрока на Ближнем Востоке.

    27 декабря на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 39-летний нападающий "Аль-Насра" был признан лучшим футболистом региона в 2024 году.

    Добавим, что Роналду в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.

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    www.ua-football.com

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