Роналду стал лучшим футболистом Ближнего Востока 2024 года по версии Globe Soccer Awards

27 декабря состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards
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Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду вновь подтвердил свой статус лучшего игрока на Ближнем Востоке.
27 декабря на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 39-летний нападающий "Аль-Насра" был признан лучшим футболистом региона в 2024 году.
Добавим, что Роналду в текущем сезоне сыграл 19 матчей, забил 16 голов и отдал 3 ассиста.
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