«Ты ошибаешься». Известный тренер – о том, как победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный американский тренер Малик Скотт назвал сильные стороны украинского боксера Александра Усика и прокомментировал вероятность победы над чемпионом:

«Прямо сейчас мне тяжело назвать того боксера, кто может победить Усика. Почему? Эти огромные спортсмены не меняют своего мнения и преувеличивают важность размера в боксе. Они не побьют украинца, если будут продолжать так думать дальше.

Если ты думаешь, что тебе всего нужно быть большим, чтобы побить Усика, то ты ошибаешься. Ты узнаешь, что ошибаешься, как только выйдешь на ринг с Александром. Всё дело в навыках.

Я провёл с Усиком 8–11 тренировочных лагерей. Я был с ним везде: в Украине, в США. Я помню, когда он был чемпионом крузервейта, его команда еще тогда планировала поединки в супертяжёлом дивизионе», – считает Скотт.

Ранее сообщалось, что лучшим боксером Украины стал Владимир Кличко.

sport.ua