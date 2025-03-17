Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

В ночь на 16 марта чемпион мира в полулегком весе (до 57,2 кг) по версии WBA Ник Болл (22–0–1, 13 КО) победил ирландского претендента Ти Джея Дохейни (26–6, 20 КО).

Промоутер британца Фрэнк Уоррен оценил это выступление и рассказал о планах своего подопечного – ранее неоднократно обсуждался бой Ника против абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Наои Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии:

«Прежде всего, должен признаться, что я доволен тем шоу, которое было организованно в Ливерпуле. На арене было много болельщиков, Ник порадовал фанатов своим выступлением.

Болл – потрясающий боксер, который с каждым поединком становится все сильнее и сильнее. Он ломал соперника на протяжении всех раундов и проделал фантастическую работу.

На данный момент могу сообщить, что мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира с Иноуэ. Японский боксер запланировал два поединка до конца текущего года, Болл не можем сидеть и ждать декабря. Вернемся к обсуждению этого поединка не раньше 2026 года», – сообщил Уоррен.

sport.ua