Чжилей нокаутировал Уайлдера. Это конец?

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей (справа)

1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, произошло первое крупное официальное противостояние промоутерских компаний. Matchroom Boxing Эдди Хирна и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена решали, чьи пять боксеров лучше. В главном противостоянии вечера американец Деонтей Уайлдер и китаец Чжан Чжилей решали, кто стоит того, чтобы продолжить выступления на самом высоком уровне.

Причем на кону стояла не только победа, но и реально большие деньги в ближайшем будущем. Ведь по ходу турнира Турки Аль аш-Шейх заявил, что он хочет сделать бой Деонтею против Энтони Джошуа на Уэмбли, если тот победит. Но не стоило забывать, что и китаец имеет свои особые счеты с Энтони, выбившим его с Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Бой Уайлдера и Чжилея выглядел, как пятьдесят на пятьдесят. Быть нокаутированным мог каждый

С одной стороны, это поединок пенсионеров. Уайлдеру 38 лет. Не самый страшный возраст для супертяжа, но последние несколько лет Деонтей выглядел так, словно он действительно собрался на пенсию. Большие перерывы и поражения беззубым способом намекали на это. Дошло до того, что сам американец отметил, что если не победит Чжилея, то, возможно, уйдет на пенсию.

Чжану вообще 41 год. Он все еще быстр в работе руками и имеет неплохую реакцию. Но это уже тот возраст, когда задаешься вопросом, в какой момент и это перестанет работать? Или в какой момент реакции будет недостаточно, чтобы увидеть тот самый удар, который нокаутирует боксера?

С другой стороны, Уайлдер против Чжилея – это большой бой нокаутеров. Не гигантское событие, ничего близкого к противостоянию Усика против Фьюри, но бой достаточно значительный, ведь победитель мог выйти на Джошуа, а в поединке легко читался нокаут.

Getty Images/Global Images Ukraine

Так уж получилось, что Чжилей никогда не был очень подвижным боксером. Он весит более 120 килограммов – с таким весом двигаться много тяжело. Кроме того, возрастной китаец всегда делал ставку на точность и скорость, а не на работу ног. А боксер, который стоит, рано или поздно, пропустит от Уайлдера, если тот будет бить, а не делать то, что в ринге против Паркера.

С другой стороны, Чжилей с силовыми ударами левой рукой, точностью и хорошей школой – проблема для Деонтея. Последний левша, создавший Деонтею кучу проблем – Луис Ортис. Кубинцу не хватило силы удара и мощности, но именно эти два компонента у боксера, перевесившего американца более чем на тридцать килограммов – одни из главных преимуществ.

Так что ожидать нокаута здесь было логично. Оставалось только определить, кому и когда прилетит.

Перед поединком казалось, что Чжилею может прилететь, причем довольно быстро. Но спрогнозировать то, как голова Чжана отзовется на это, было довольно трудно. Ибо тот же Джозеф Паркер попадал по китайцу тяжело, и тому нужно было приходить в себя. При том что новозеландец точно не выглядит столь грозным нокаутером, как Уайлдер.

Но уже в поединке все почувствовалось по-другому. Уайлдер принялся бить сразу – это порадовало. Но с попаданиями сразу случилась беда. Оказалось, что Чжилей видит все и прекрасно защищается корпусом.

Тогда Деонтей попытался закрыться в углу и контратаковать. Во-первых, это выглядело довольно странно. Рефери даже начал осторожно смотреть, не нужно ли реагировать на такую ​​защиту боксера. Возможно, он пропустил тяжелый удар. Во-вторых, малоэффективно. Уайлдер попал минимум два раза, один из которых апперкотом – Чжилею все равно.

Что делал дальше Деонтей – объяснить сложно. Чжан преследовал его, давил, иногда бил в туловище, но пытался попасть в голову. Уайлдер просто ходил вокруг. Иногда пытался бросить правой рукой – не попадал и снова ходил.

Getty Images/Global Images Ukraine

В начале четвертого раунда показали статистику боя. На тот момент Уайлдер попал 9 раз. 3 удара за раунд на фоне почти 30 точных ударов от Чжилея. Если это столь сильная вера в силу своего удара, это даже страшно.

Кончилось все быстро. В пятом раунде Деонтей пошел в атаку аж несколько раз. Но когда боксер идет в атаку – он раскрывается. Уайлдер раскрывается особенно.

Боковой от китайца развернул американца. Второй боковой отправил Уайлдера в нокаут. К счастью, здесь не было ситуации, как с Хрговичем, когда человек, который уже не может защищаться, идет биться дальше.

Что теперь?

Вторая попытка Турки Аль аш-Шейха сделать бой Уайлдер – Джошуа провалилась. Первый раз из-за поражения Деонтея Джозефу Паркеру. Теперь – из-за поражения Чжану Чжилею.

Стоит ли при таких успехах боксировать дальше – решит американец и его команда. Но смотрится он в последнее время очень плохо.

Чжилею тоже не осталось много времени, но его скорость рук и жесткость создаст проблемы кому угодно. Он может провести реванш с Джозефом Паркером или выйти на кого-нибудь в рейтинговом поединке, и это будет довольно интересно. А ведь действительно всегда можно ожидать нокаута.

Но все же вариант с реваншем смотрится наиболее логично. Сейчас у Паркера нет соперника и он успел вызвать на бой и Джошуа, и Диллиана Уайта. А Чжилей имеет право на еще один бой. Надо только захотеть.

Но, если не захочет, встреча с тем же Уайтом – тоже хороший вариант. Диллиану гарантированно будет сложно.

sport.ua