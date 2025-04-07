Абсолютный чемпион мира столкнулся с неприятной проблемой накануне боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

4 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО).

«Монстр» выступит в США впервые с 2021 года – большинство поединков боксер проводит в Японии, где является очень популярным и легко собирает полные стадионы. Накануне противостояния в Лас-Вегасе возникла проблема с билетами. Похоже, бой абсолютного чемпиона мира не заинтересовал болельщиков.

«Организация боя на «T-Mobile Arena» полностью провалена. Билеты почти не продаются, этим должны заниматься представители Top Rank. Иноуэ и его команда разгневана и пока не знает, что делать дальше. Вся вина лежит на компании, которая организовала этот поединок», – сообщает источник.

Иноуэ последний раз выходил на ринг в январе этого года – нокаутировал южнокорейского претендента Е Юн Кима в четвертом раунде. Карденас 8 февраля победил мексиканца Брайана Акосту единогласным решением судей.

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sport.ua