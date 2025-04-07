Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера

Наверное, еще никогда в истории еврокубков не было случая, когда один клуб был настолько очевидным фаворитом на победу в турнире еще перед стартом сезона. Лондонский "Челси" должен был попасть в Лигу Европы, однако победа "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии отбросила лондонцев в третий по силе европейский клубный турнир.

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Что же поделаешь, теперь "синим" нужно подтверждать свой фаворитный статус, пока что у них это успешно получается. Однако достаточно ли запаса прочности у команды Энцо Марески, чтобы завершить начатое и в итоге, вполне возможно, помочь донецкому "Шахтеру" в следующем сезоне? Мы считаем, что да и на это есть сразу несколько причин.

Содержание

Невероятная мотивация "Челси" войти в историю

Даже резервный состав обеспечивает победы

Лига Конференций не отвлекает от АПЛ

Что или кто может помешать "Челси" выиграть Лигу Конференций?

Почему победа "Челси" в Лиге конференций может стать "спасательным жилетом" для "Шахтера"

Невероятная мотивация "Челси" войти в историю

Если взглянуть на сумму призовых, которые гарантирует УЕФА за победу в Лиге Конференций, то становится понятно, что это турнир точно не для клуба такого калибра. Условные 7 миллионов евро за поднятие трофея над своей головой не сыграют никакой важной роли в финансовом отчете Тодда Боэли и Бехдада Эгбали, двух печально известных совладельцев клуба. В прошлом году они решили обойти правила ФФП и продали права на женскую команду, а также два отеля на "Стэмфорд Бридж" своей дочерней компании за 230 миллионов фунтов, поэтому если и искать мотивацию для клуба выигрывать этот турнир, то точно не финансовую.

Однако остается спортивная составляющая и поверьте, она решает даже больше, чем деньги в этом случае. "Челси" имеет шанс стать первой командой в истории, которая выиграет все три имеющиеся еврокубки: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. "Синие" вообще любят ставить уникальные еврокубковые рекорды, в 2013-м году они стали первым и единственным клубом, который больше недели владел одновременно как трофеем Лиги Чемпионов (который они выиграли в 2012-м), так и Лиги Европы (который они подняли как раз в 2013-м). Победа в Лиге конференций станет очередным достижением, которое будет трудно повторить кому-либо.

И не только погоня за рекордами здесь будет решать. Не забываем, что это полностью перестроенная новая команда с новыми владельцами. Владельцы влили огромные деньги в молодых футболистов с прицелом на будущее и, конечно, они очень ждут первый трофей за время своего правления. Это отличный шанс удовлетворить собственное самолюбие и забрать первый символический трофей для американских бизнесменов, что для них должно стать началом для дальнейших свершений.

А также не забываем и о самих игроках. Коул Палмер, Марк Кукурелья, Мойзес Кайседо, Николя Джексон и многие другие — это футболисты, которые еще никогда в своей жизни не выигрывали ни одного трофея на взрослом уровне. А подобные вещи — это всегда особый момент в жизни каждого профессионального игрока, даже если это такое скромное достижение, как третий по силе европейский клубный турнир. Поэтому владельцы и игроки здесь объединены в поисках своего первого трофея, они все голодны к нему, поэтому мотивации здесь хватает.

Даже резервный состав обеспечивает победы

Проанализировав результаты "синих" на пути к четвертьфиналу турнира, к отдельным матчам могут возникнуть логичные вопросы: а почему так слабо? Разница в классе между командами иногда колоссальная, но когда смотришь на непосредственно игру, то команды разделяет не так уж и много. Здесь нужно разбирать контекст.

Даже в квалификации к Лиге конференций они в августе успели проиграть "Серветту" 1:2, помогло им только то, что домашний матч накануне "синие" выиграли со счетом 2:0. На этапе лиги все было стабильно, хоть и ожидания в отдельных матчах были выше.

Это именно тот этап, где прекрасно проявил себя Михаил Мудрик и мы регулярно могли следить за его перформансами в синей футболке. Не в последнюю очередь благодаря усилиям украинца был добыт 100% результат без потери очков. Сначала обыграли "Гент" (4:2), затем "Панатинаикос" (4:1), "Ноа" (8:0) и в четвертом туре возникли первые трудности с "Хайденхаймом", где все же удалось выиграть 2:0. Ну а матчи против "Астаны" (3:1) и "Шемрок Роверс" (5:1) стали просто формальностью.

И это мы перечисляем результаты по сути второго состава "Челси". Они даже на этот период не зарегистрировали Коула Палмера, Уэсли Фофана и Ромео Лавию. Они постоянно выходили вторым составом с Дьюсбери-Холлом, Ачемпонгом, Тайриком Джорджем, Марком Гию и другими исполнителями, которые не получали игрового времени в АПЛ.

То есть "синие" — это едва ли не единственный участник Лиги конференций, который может себе позволить играть буквально резервом и все равно гарантировать результат. Вот настолько большая пропасть между ними и всеми остальными участниками. Коул Палмер присоединился к заявке команды только на этап плей-офф с прицелом помочь команде в решающих матчах, если будет такая необходимость.

Тот, кто смотрел игру с "Копенгагеном" в 1/8 финала могут сказать, что этот "Челси" с проблемами прошел датчан. Однако здесь стоит отметить силу соперника, в то же время не забывать, что "синие" продолжают играть в экономном режиме с огромной ротацией, которой будет становиться все меньше, чем ближе они будут подходить к финалу.

Лига конференций не отвлекает от АПЛ

Еще одной причиной потенциального триумфа лондонцев в этом турнире является то, что их планы на матчи внутреннего чемпионата никак не меняются от того, что они играют еще в еврокубках. Более того, иногда это даже идет на пользу, ведь помогает тренеру привлекать игроков, которые не получают регулярной игровой практики, а также дает шанс отдельным исполнителям плавно войти в игровой ритм после долгосрочных травм.

Матчи Лиги конференций помогают выдерживать баланс в команде, при этом не заставляя их чем-то жертвовать. Коул Палмер имеет мышечную усталость? Он спокойно отдохнет полноценную неделю, не играя в четверг. Рис Джеймс только что восстановился после двухмесячной травмы? Можно заиграть его в Лиге Конференций, где будет меньше нагрузок, чем в АПЛ. А уже через 2-3 недели он будет готов к большим испытаниям.

"Легия" – "Челси"

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То есть здесь не стоит вопрос о том, на какой турнир делать ставку. В нынешних условиях "Челси" спокойно может играть на два фронта, что лишь усиливает их шансы на победу в турнире. Ну и не забываем о сетке, в которой находятся "синие". До финала им нужно пройти "Легию", а в полуфинале их ожидает победитель пары "Юргорден"/"Рапид". То есть с потенциальными грандами этого турнира, а именно "Фиорентиной" или "Бетисом", они не встретятся вплоть до решающего матча.

Что или кто может помешать "Челси" выиграть Лигу конференций?

Отвечая на этот вопрос, есть огромный соблазн сказать, что единственный, кто может остановить лондонцев на пути к победе — это сами лондонцы. Они находятся не в той форме, в которой находились осенью, скорости и энергия снизились, от чего игровой рисунок исказился. Однако исказился не настолько, чтобы списать их с фаворитов, ни в коем случае.

Если они не пройдут в финал, это будет личным позором как футболистов, так и Марески. При всем уважении к "Легии", "Юргордену" и "Рапиду", это не те коллективы, которым "синие" могут позволить себе проиграть. А вот если говорить о финальном матче, то там действительно может произойти все, что угодно. Например, если соперником там будет "Фиорентина", никто не застрахован от фантастического выступления Давида Де Хеа, который является настоящим мастером куража. А если в финале будет "Бетис", то Пеллегрини и его секретное оружие в лице Антони могут показать матч жизни и забрать свое.

Несмотря на все вышеперечисленное, мы все равно понимаем, что кто бы ни выступил соперником в решающем матче, выигрывать его должен "Челси". Любой другой итог заставит сообразительных футбольных любителей сгенерировать невероятное количество мемов, аналитиков — вспомнить, какова стоимость состава "синих" по сравнению с другими конкурентами по турниру, а владельцев клуба — невероятно разочароваться от потери возможности взять первый трофей после их прихода. Впрочем у лондонцев достаточно аргументов в свою пользу и мы ожидаем, что они их используют и в итоге поднимут эту чашу над своей головой 28-го мая во Вроцлаве.

Почему победа "Челси" в Лиге конференций может стать "спасательным жилетом" для "Шахтера"

Все аргументы, изложенные выше, дают возможность истинным болельщикам "Челси" небезосновательно надеяться на триумф своих любимцев в еврокубковом турнире. По иронии судьбы, фанаты "синих" могут найти немало единомышленников в Украине – тех, кто беспокоится о судьбе "Шахтера" в частности и выступлениях наших представителей в Европе в целом. Разница только в том, что у болельщиков "Челси" – обоснованные надежде, а у болельщиков "Шахтера" – надежда от безысходности.

Ведь по квоте рейтинга страны Украина уже не может претендовать на прямой (без квалификации) выход в основной этап еврокубков, к чему уже так привыкли болельщики "Шахтера". Падение в Таблице коэффициентов создает все новые и новые препятствия (в виде самых низких квалификационных этапов) для наших представителей. Но лазейки остаются через рейтинг клубов.

Реформа УЕФА, осуществленная несколькими годами ранее, предоставила больше преференций клубам с высоким личным рейтингом. В Украине таковым является "Шахтер", который благодаря предыдущим достижениям на евроарене может при определенном стечении обстоятельств претендовать на выход в основной этап Лиги чемпионов или Лиги Европы даже несмотря на падение Украины в конец третьего десятка рейтинга европейских Ассоциаций.

Конкретно кейс "Челси" может помочь "Шахтеру" вот как: если Лигу конференций выиграет команда, которая обеспечит себе место в следующей Лиге чемпионов или Лиге Европы через чемпионат, место победителя Лиги конференций в основном раунде Лиги Европы достанется наиболее рейтинговой команде квалификации Лиги Европы.

По состоянию на сейчас "Шахтер" в онлайн-моделировании квалификационной сетки следующей Лиги Европы на первом месте в очереди, то есть – минует квалификацию.

Конечно, только победы "Челси" в еврокубковом турнире будет мало. Нужно еще дождаться, чтобы "синие" не провалились в АПЛ, и чтобы сам "Шахтер" квалифицировался в Лигу Европы (второе место в УПЛ при условии, что чемпион станет обладателем Кубка Украины, или же победа "Шахтера" в Кубке Украины), однако мотивация поболеть за "синих" еще та. С другой стороны, при благоприятном стечении обстоятельств в Серии А и Ла Лиге "горнякам" может пойти на пользу и победа "Фиорентины" или "Бетиса" в еврокубковом турнире.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол и победу "Челси" в Лиге конференций: "Челси" выиграет трофей – "да" за коэффициент 1.51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Важный фактор – это совпадение благоприятных обстоятельств в национальных чемпионатах, если все же первые два условия (победа "Челси" в Лиге конференций и финиш в зоне ЛЕ/ЛЧ в АПЛ, и выход "Шахтера" в Лигу Европы) сложатся удачно. А благоприятным это совпадение будет тогда, когда из национальных чемпионатов команды, имеющие более высокий личный рейтинг, чем у "Шахтера", не финишируют в зоне Лиги Европы. Например, там очень нежелательно видеть "Рейнджерс", "Динамо" (Загреб), "Порту", "Бенфику", "Фейеноорд", АЗ и прочее.

Надоело надеяться на других, а не на себя? Таковы сейчас реалии. Мы стремительно летим на дно квалификационной сетки еврокубков, но еще его не достигли. И вот такие "ступеньки", одна из которых может оказаться под ногами "Шахтера", способны стать для украинского представительства в Европе точкой опоры.

Как ни крути, лишним это не будет.

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