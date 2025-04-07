Хьюстон. Бруксби выиграл свой дебютный титул ATP, победив Тиафо в финальном матче

Дженсон Бруксби стал чемпионом на турнире в США



Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Дженсон Бруксби (США, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 2) 6:4, 6:2

Американский теннисист выиграл третий из трех матчей против своего соотечественника в рамках Тура. Отметим, что для участия в Хьюстоне Бруксби была предоставлена wild card в квалификацию, и по ходу турнира он отыграл пять матчболов.

Путь к титулу:

QR1: Федерико Агустин Гомес (Аргентина) 3:6, 7:6(5), 6:4 – отыграл 1 матчбол

QR2: Патрик Мэлоуни (США) 6:4, 6:2

R32: Таро Даниэль (Япония) 6:4, 6:4

R16: Алехандро Табило (Чили, 3) 3:6, 6:4, 7:6(6) – отыграл 3 матчбола

QF: Александар Ковачевич (США) 2:6, 6:3, 6:4

SF: Томми Пол (США, 1) 7:6(5), 3:6, 7:6(6) – отыграл 1 матчбол

FR: Фрэнсис Тиафо (США, 2) 6:4, 6:2

Бруксби четвертый раз в карьере сыграл в финале на турнире АТР и впервые одержал победу. Это был первый финал для Дженсона с июля 2022 года и первый на грунте. До старта в Хьюстоне 24-летний американец занимал 507-е место в мировом рейтинге и таким образом он стал третьим самым низкорейтинговым чемпионом в Туре после Марина Чилича (№777 в Ханчжоу-2024) и Ллейтона Хьюитта (№550 в Аделаиде-1998).

Напомним, что в 2023 году Бруксби перенес операции на обоих запястьях и также был отстранен от выступлений на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил – он трижды на протяжении года не смог подтвердить свое местоположение и пропускал допинг-тесты.

Фрэнсис Тиафо третий сезон подряд дошел до финала в Хьюстоне (становился чемпионом в 2023 году) и всего провел10-й финальный поединок в карьере. В активе американца три титула, последний из которых он выиграл в июне 2023 года на траве в Штутгарте.

btu.org.ua